На Полтавщині легковик зіткнувся з деревом: водія госпіталізували

15 грудня близько 15.40 на автодорозі Полтава–Котельва, поблизу села Терентіївки Полтавського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Honda Accord під керуванням 37-річного водія з’їхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.
Унаслідок ДТП водій отримав тяжкі травми та був госпіталізований.
Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження».
Обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий чоловік спочатку викрав автомобіль, а потім потрапив на ньому в аварію.
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