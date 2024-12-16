На Полтавщині легковик зіткнувся з деревом: водія госпіталізували

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15 грудня близько 15.40 на автодорозі Полтава–Котельва, поблизу села Терентіївки Полтавського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Honda Accord під керуванням 37-річного водія з’їхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Унаслідок ДТП водій отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Слідчий підрозділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження».

Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці нетверезий чоловік спочатку викрав автомобіль, а потім потрапив на ньому в аварію.