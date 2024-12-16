У Раді запевнили, що через ліквідацію МСЕК інвалідність людям, які її мають, не скасують, але деякі справи перевірять

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Наразі робоча група, створена МОЗ, СБУ та ДБР, переглядає 19 тисяч справ на предмет можливої фальсифікації висновків МСЕК про надання інвалідності

В Україні після резонансного скандалу з головою Хмельницької обласної МСЕК та прокурорами області, які масово отримали інвалідність, президент Володимир Зеленський підписав указ № 732/2024 «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів», який передбачав ліквідацію МСЕК. Невдовзі уряд підготував законопроєкт про реформу системи надання інвалідності.

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Учора в ефірі телемарафону очільник комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, на які зміни українцям чекати та що саме передбачає реформа МСЕК.

Він підкреслив, що з 1 січня 2025 року в Україні більше не буде МСЕК, а замість неї діятимуть мультидисциплінарні комісії в кластерних та надкластерних лікарнях, які будуть дистанційно отримувати та розглядати медичні документи пацієнтів щодо визначення ступеня інвалідності. При цьому пацієнти не знатимуть, хто саме із лікарів розглядає його справу, як і медики не знатимуть, чиї документи вони розглядають.

З нового року потрапити на розгляд такої комісії можна буде онлайн — усі документи треба буде подавати виключно у цифровому вигляді. Їх будуть підтягувати з електронної системи охорони здоров’я, що унеможливить корупційну компоненту, бо паперові документи можна виписати, які завгодно, а втрутитися в електронну систему охорони здоров’я майже неможливо.

Крім того, направляти на ці мультидисциплінарні комісії лікарень тепер можуть як сімейні лікарі, так і лікуючи. І для виписки цього направлення більше не потрібно буде збирати комісії лікарів у медзакладі, де людина знаходиться під наглядом або проходить лікування.

Уряд схвалив реформу МСЕК — її заміняють новою системою встановлення та підтвердження статусу інвалідності

Він також додав, що відтепер до груп інвалідності додається визначення міжнародною системою функціоналу життєдіяльності. Цей відсоток буде встановлюватися після проходження реабілітації.

Михайло Радуцький заявив, що людям, які вже мають інвалідність, не варто хвилюватися — її скасовувати ніхто не буде. А медичні справи тих чоловіків, які отримали інвалідності до повномасштабного вторгнення, не підлягають перегляду.

Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли його доведеться проходити

Водночас він зазначив, що робоча група, створена із представників Міністерства охорони здоров’я, СБУ та ДБР, вже переглядає 19 тисяч справ на предмет можливої фальсифікації висновків МСЕК про надання інвалідності.

Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про те, що Мінсоцполітики працювало над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал, яка має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров’ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. У відомстві розробили законопроєкт, який вже винесено на обговорення. Ключова зміна — замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки таких людей буде проводитись оцінка їх працездатності, тобто здатності повернутися до роботи та отримувати власний дохід. У законопроєкті передбачається, що для людей, які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими.

Ми також писали про те, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.

Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики

29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.

25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Реформування МСЕК: як це відбувається на Полтавщині

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. А щодо обласних та міських МСЕК — їх збиралися ліквідувати до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передати кластерним та надкластерним лікарням.