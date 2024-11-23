Повторний огляд для людей з інвалідністю: кому та коли його доведеться проходити

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 97

Людям з безстроковим статусом інвалідності проходити оцінювання не потрібно

З 1-го січня 2025 року в Україні починає діяти оновлена система МСЕК. Люди, які вже мають інвалідність, отримуватимуть від держави всі встановлені виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги, доки не настане попередньо визначений МСЕК термін повторного огляду. Тобто, документи, видані МСЕК, залишаються чинними, а разом із ними й всі права.

Люди з безстроковим статусом інвалідності не потребуватимуть проходження оцінювання, крім випадків власного бажання чи наявності відповідного рішення суду.

У Міністерстві охорони здоров’я вирішили детально роз’яснити про повторний огляд для людей з інвалідністю. А саме: кому та коли проходити?

Чи чинні статус інвалідності та довідка МСЕК до дати наступного оцінювання?

Так, статус інвалідності чинний за поточними документами, виданими МСЕК. Разом із ними зберігають чинність і всі права, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки.

Якщо інвалідність встановлена пожиттєво?

У такому випадку оцінювання проходити не потрібно. Зберігають чинність всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Повторне оцінювання можливе виключно за вашим бажанням або за рішенням суду.

Якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року:

Термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.

Якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 року

Повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:

Чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

Всім іншим пацієнтам – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду через такі причини:

Люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях.

Пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби.

Якщо ваші документи вже в МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році

У такому випадку справу буде передано до визначеного закладу охорони здоров’я, де працюватимуть експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.

Чи будуть чинні документи, в яких визначено потребу в постійному догляді для осіб з 1 або 2 групою інвалідності?

Якщо була встановлена тимчасова інвалідність (з зазначення терміну повторного огляду) з повторним оглядом у 2025 році, то видані документи МСЕК є чинними до проходження оцінювання. Відповідно ці ж документи можуть бути використані для поновлення документів щодо відстрочки в ТЦК та договорів про отримання відшкодування за надані послуги з догляду.

Як усе працюватиме?

Замість МСЕК вашу справу розглядатиме експертна команда в лікарні. Лікуючий лікар сформує направлення та справу до експертної команди в електронній системі. Оцінювання проходитиме за новими правилами: електронні справи та документи, зручні місця проведення оцінювання, менше бюрократії.

Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Нагадаємо, ми писали, що наразі Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров'ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. У відомстві розробили законопроєкт, який вже винесено на обговорення. Ключова зміна — замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки таких людей буде проводитись оцінка їх працездатності, тобто здатності повернутися до роботи та отримувати власний дохід.

У законопроєкті передбачається, що для людей, які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими. А якщо після реабілітації людина спроможна працювати та забезпечувати себе самостійно, держава надасть допомогу у безкоштовних ліках, допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, та, за потреби, у навчанні чи перенавчанні. Крім того, передбачається захист людини від звільнення через непрацездатність, що дає їй можливість оплачувано відновлювати здоров’я та реабілітуватися понад рік.

«Кременчуцький Телеграф» писав про те, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.

Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики

29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.

25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що функції центральної МСЕК тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності. А щодо обласних та міських МСЕК — їх збиралися ліквідувати до 1 січня 2025 року, а їхні обов’язки передати кластерним та надкластерним лікарням.