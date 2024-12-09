У Кременчуці нетверезий чоловік спочатку викрав автомобіль, а потім потрапив на ньому в аварію

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Підозрюваному загрожує до п'яти років за ґратами

Днями у Кременчуці поліція затримала чоловіка, який у нетверезому стані спочатку вкрав автомобіль, а потім потрапив на ньому в аварію. Про це 9 грудня поінформували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про викрадення автомобіля ВАЗ із території приватного будинку до поліції повідомив 60-річний власник. Згодом автомобіль із пошкодженнями як після аварії правоохоронці знайшли на дорозі Кременчук-Соснівка.

Поліцейським вдалося встановити й причетну до викрадення автівки особу — ним виявився 34-річний місцевий житель.

Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділення поліції № 1 Володимир Кузьменко, викрадач автівки та її власник разом відпочивали. Після цього підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння викрав машину та потрапив на ній в аварію.

На порушника склали адмінматеріал за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, аналогічна подія сталася у Кременчуцькому районі у серпні: у Глобиному чоловік украв та розбив «Таврію».