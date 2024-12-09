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Спорт, Кременчук

У Кременчуці відбулися підсумкові змагання з тхеквондо: участь взяли понад 100 учасників

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 112

 Це були фінальні змагання року

7 грудня у Кременчуці завершили рік яскравими змаганнями з олімпійського виду спорту — тхеквондо WTF. У заході взяли участь понад 100 спортсменів різних вікових категорій, які продемонстрували свої досягнення, техніку та бойовий дух. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.

За його словами, ці змагання стали платформою для тхеквондистів, щоб показати свій прогрес за рік. Учасники демонстрували відмінну технічну підготовку, тактичну майстерність і волю до перемоги.

Організатори також висловили подяку тренерському складу за професіоналізм і підготовку спортсменів, а також партнерам змагань за підтримку. Їхній внесок допомагає створювати справжнє свято спорту для дітей і сприяє популяризації тхеквондо в місті.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Олександр Березянський
Теги: тхеквондо таеквон-до
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