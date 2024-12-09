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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинувся легковик: троє людей травмувалися

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 280

 

Попередньо автомобіль влетів у відбійник

Учора, 8 грудня, близько 22.00 у селі Циганське на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, автомобіль BYD F-3 під керуванням 41-річного водія в'їхав у відбійник і перекинувся.

 

Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів травмувалися. Їх госпіталізували для встановлення ступеня травм.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно під Полтавою в аварії травмувалися двоє людей.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП травмовані
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