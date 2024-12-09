«Вони захищають нас та наших дітей»: бійцям глибинної розвідки потрібна допомога у придбанні такмеду

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 150

Минулого місяця керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан допомогти розвідникам 30-ї окремої механізованої бригади, яким було потрібно привести до ладу їхню автівку після підриву на протипіхотній міні — замінити пошкоджену гуму на колесах та й самі колеса. Зібраних кременчужанами коштів вистачило на колеса автівок не тільки розвідникам, а й мінометникам 118 бригади. А коли мінометники дізналися, що у Кременчуці волонтери виготовляють для військових причепи та лафети, то попросили придбати для них ще й полулафет, щоб витягувати з переднього краю пошкоджені автівки. І вже 4-го грудня водій мінометної батареї з позивним «Мішаня» забрав полулафет з Кременчука для своєї бригади, яка воює на Курщині.

А сьогодні до керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова надійшли чергові звернення від військових про допомогу. Цього разу від бійців глибинної розвідки, яким потрібно доукомплектувати аптечки тактичної медицини — їм потрібні високоякісні джгути та кровоспинні засоби, адже у разі поранення в глибині оборони росіян надія може бути тільки на них та своїх побратимів.

Тож Сергій Кулясов знову звертається до кременчужан та усіх, хто його знає, за допомогою у зборі коштів на ці потреби та наводить вартість того, що планується придбати для наших розвідників: «Венозний джгут NAR» — 580 грн за один джгут, «Celox-A Applicator кровоспинний засіб» — 2340 грн за один аплікатор. Звісно, що придбати потрібно не один чи два джгути та аплікатора, а хоча б декілька десятків.

— Ранок волонтера починається не з кави. Він починається з двох, а то й більше запитань від тих, «кого ми приручили» — за кого ми відповідаємо (по Екзюпері). Група бійців глибинної розвідки потребує доекіпірування після втрати частини такмеда. Так на фронті буває: ба-бах! — і немає того, що нажито… Це не якась забаганка. Це те, що рятує життя пораненим бійцям — джгути, кровоспинний засіб. Незабаром у мене день народження. Прошу — подаруйте мені можливість уважити тих, хто захищає наш з вами спокій. Наших дітей, нас з вами, — написав він у своєму Facebook.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

Тож, подаруємо Сергію Кулясову можливість на свій День народження допомогти захисникам України — бійцям глибинної розвідки ЗСУ!