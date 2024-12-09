Полтавські нацгвардійці показали фото знищеного цієї ночі над областю безпілотника

Військовослужбовці 17-ї бригади Національної гвардії України показали фото збитого уночі над Полтавщиною безпілотника.
Нацгвардійці повідомляють, що у ніч на 9 грудня мобільна вогнева група успішно знищила дрон-камікадзе типу «Shahed-131/136» у небі над Полтавщиною.
Нагадаємо, цієї ночі в небі над Україною сили протиповітряної оборони знищили 18 безпілотників.
Також минулого тижня у Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.