У Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 466

Попередньо невідомо, коли саме він впав, адже Повітряні сили України не повідомляли про активність ППО в області в цей день

Третього грудня у Кременчуцькому районі посеред поля знайшли «Шахед». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли очевидці.

За їх словами, на місці працювали правоохоронці. Знешкоджуватимуть безпілотник прямо на полі.

Коли саме дрон упав на поле невідомо, однак сьогодні Повітряні сили України не повідомляли про роботу протиповітряної оборони в області. ППО працювала на Полтавщині в ніч на 2 грудня.