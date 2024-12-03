Фіктивні довідки ВЛК задля виїзду за кордон: поліція розслідує схему «ухилення від мобілізації» у Полтаві

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 275

Як вказано в ухвалі суду, лікар-психіатр вступив у змову з чоловіком, який мав зв`язки у правоохоронних органах та широке коло корупційних зв`язків

Поліція Полтавщини розслідує схему «ухилення від мобілізації» для військовозобов’язаних, які хотіли виїхати за кордон. Схему організувала група осіб у Полтаві за попередньою змовою з посадовцем із військових формувань Збройних сил України (ЗСУ). Військовозобов’язані чоловіки отримували фіктивні довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність за станом здоров`я до служби. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави, який оприлюднили 2 грудня.

Відомо, що одним з учасників групи був лікар-психіатр однієї з полтавських лікарень. Правоохоронці встановили, що військовозобов’язаного, який скористався їхніми послугами, виключили з військового обліку 07.12.2022 року за ст. 16А (ендогенні психози (шизофренія)). Чоловік неодноразово виїжджав за кордон.

Ще одного встановленого правоохоронцем військовозобов’язаного виключили за ст. 23А (хвороби нервової системи) у березні 2023 року. Чоловік виїхав до Польщі.

Як вказано в ухвалі суду, лікар вступив у змову з чоловіком, який мав зв`язки у правоохоронних органах та широке коло корупційних зв`язків.

Нагадаємо, відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

До прикладу, у вересні у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.

Станом на кінець листопада на Полтавщині триває слідство щодо оформлення фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам. В одному з медзакладів області, де проводили обшуки, знаходилися документи щодо 5254 громадян, які за період із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року оформили інвалідність.