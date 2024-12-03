У Кременчуці чоловіка засудили на понад 8 років за пограбування хлопчика

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 196

Уродженець Полтавського району отримав 8 років і 1 місяць позбавлення волі за грабіж, вчинений у період воєнного стану. Таке рішення ухвалив суд після розгляду справи за публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Деталі злочину

У серпні цього року на дитячому майданчику у Кременчуці зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до 8-річного хлопчика. Чоловік схопив дитину за шию, зняв із плеча сумку з мобільним телефоном та втік із місця події.

Розслідування і вирок

Зловмисника затримали за кілька годин після злочину. У суді прокурор довів провину чоловіка за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). З урахуванням того, що злочин було скоєно під час іспитового строку за попереднім вироком, суд призначив покарання у вигляді 8 років і 1 місяця позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.