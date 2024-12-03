У Петрівці знайшли тіло 35-річного чоловіка: поліція з’ясовує обставини

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Третього грудня, близько 8.00, на центральній вулиці села Петрівці Миргородської громади знайшли тіло 35-річного місцевого жителя без ознак життя. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибули поліцейський офіцер громади, слідчо-оперативна група Миргородського райвідділу поліції та криміналіст. Поряд із тілом знайшли велосипед, який, імовірно, належав загиблому.

Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Обставини події та можливі причини смерті з’ясовуються.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці під лікарнею знайшли тіло 42-річного чоловіка.