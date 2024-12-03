У Кременчуці між зупинками «Халаменюка» та «Залізничний вокзал» сталася ДТП

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 289

Ніхто не постраждав

Третього грудня між зупинками «Халаменюка» та «Залізничний вокзал» у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, постраждалих у результаті аварії немає. Рух транспорту на цій ділянці дороги не ускладнений. На місці події працюють поліціянти, які з’ясовують обставини ДТП. Нагадаємо, на минулому тижні у Градизьку зіткнулися мікроавтобус і легковик.



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