У Кременчуці між зупинками «Халаменюка» та «Залізничний вокзал» сталася ДТП

Третього грудня між зупинками «Халаменюка» та «Залізничний вокзал» у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, постраждалих у результаті аварії немає.
Рух транспорту на цій ділянці дороги не ускладнений.
На місці події працюють поліціянти, які з’ясовують обставини ДТП.
Нагадаємо, на минулому тижні у Градизьку зіткнулися мікроавтобус і легковик.
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