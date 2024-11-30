У Градизьку зіткнулися мікроавтобус і легковик: поліція встановлює деталі

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Одного з водіїв із травмами ушпиталили

Учора, 29 листопада, близько 17.00 у селищі Градизьк на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter з 35-річним водієм за кермом та автомобіль ЗАЗ 110307, яким керував 32-річний водій.

Внаслідок зіткнення травмувався водій ЗАЗу: його доставили до лікарні для огляду та встановлення діагнозу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Наразі слідчі встановлюють усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями біля Глобиного сталася аварія: рятувальникам довелося деблокувати одного з постраждалих.