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Надзвичайні новини

Учора у Кременчуці горіла квартира — надзвичайники

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 250

 

Причину загоряння рятувальники встановлюють  

Учора, 29 листопада, близько 13.00 на вулиці Лікаря Бончука у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, частково згоріло оздоблення стін та стелі, домашнє майно, ще частина квартири та речей зазнали пошкоджень.

Постраждалих чи загиблих внаслідок загоряння немає. Квартиру пожежникам вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

На місці працювали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. 

Причини та обставини виникнення пожежі надзвичайники наразі встановлюють.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горів підвал багатоповерхівки — там постраждала людина.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС
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