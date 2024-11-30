Кременчуцька спортсменка — переможниця обласної гімназіади з дзюдо

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 136

Змагання проходили серед юнаків та дівчат 14-16 років

Кременчуцька спортсменка Єлизавета Герсдорф посіла І місце в обласній гімназіаді з дзюдо. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де дівчина навчається.

У змаганнях брали участь юнаки та дівчата 2008-2010 років народження із Полтави, Лохвиці, Недогарок, Козельщини, Горішніх Плавнів, Пирятина, Великих Сорочинець, Карлівки та Кременчука.

За результатами турніру Єлизавета здобула перемогу та посіла І місце.

Готував спортсменку до змагань тренер Валерій Середа.

Нагадаємо, нещодавно юні дзюдоїстки «Кремень Дзюдо» здобули медалі на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі.