Кременчуцька спортсменка — переможниця обласної гімназіади з дзюдо

Кременчуцька спортсменка Єлизавета Герсдорф посіла І місце в обласній гімназіаді з дзюдо. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де дівчина навчається.
У змаганнях брали участь юнаки та дівчата 2008-2010 років народження із Полтави, Лохвиці, Недогарок, Козельщини, Горішніх Плавнів, Пирятина, Великих Сорочинець, Карлівки та Кременчука.
За результатами турніру Єлизавета здобула перемогу та посіла І місце.
Готував спортсменку до змагань тренер Валерій Середа.
Нагадаємо, нещодавно юні дзюдоїстки «Кремень Дзюдо» здобули медалі на Всеукраїнському турнірі в Дніпрі.
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