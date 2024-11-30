Рух автівок через Дніпро у Світловодську перекритий: патрульні розробили маршрут об'їзду

У Світловодську поблизу Кременчука перекрили рух автотранспорту через Дніпро. Через це у патрульній поліції розробили маршрут об'їзду, інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Маршрут об'їзду передбачений територіями трьох областей:
Об'їзд запровадили у зв'язку із проведенням ремонтних робіт.
У патрульній поліції також зазначають, що для інформування водіїв на основних транспортних вузлах у регіонах будуть встановлені дорожні знаки зі схемою об'їзду.
Нагадаємо, у Кременчуці вантажівки вагою понад 13 тонн не пропускають проїжджати Крюківським мостом. Внаслідок цього на місці періодично утворюються затори.
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