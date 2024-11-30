Рух автівок через Дніпро у Світловодську перекритий: патрульні розробили маршрут об'їзду

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 566

Маршрут об'їзду прокладений через три області

У Світловодську поблизу Кременчука перекрили рух автотранспорту через Дніпро. Через це у патрульній поліції розробили маршрут об'їзду, інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Маршрут об'їзду передбачений територіями трьох областей:

Кіровоградської (автомобільними дорогами загального користування державного значення М-22 — М-30 — Н-01);

Черкаської (автодороги Н-01 — Н-16 — Н-08);

Полтавської (автодорога Н-08).

Об'їзд запровадили у зв'язку із проведенням ремонтних робіт.

У патрульній поліції також зазначають, що для інформування водіїв на основних транспортних вузлах у регіонах будуть встановлені дорожні знаки зі схемою об'їзду.

Нагадаємо, у Кременчуці вантажівки вагою понад 13 тонн не пропускають проїжджати Крюківським мостом. Внаслідок цього на місці періодично утворюються затори.