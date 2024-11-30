У Полтаві встановлюють скульптуру Григорію Сковороді

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Офіційне відкриття пам'ятника заплановане на 302-гу річницю з дня народження філософа

У центрі Полтави, у сквері біля Малої академії мистецтв розпочалося встановлення скульптури українського філософа Григорія Сковороди. Про це у своєму телеграм-каналі пише виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова.

Виготовили скульптуру коштом чотирьох місцевих підприємців — Сергія Веренкіотова, Богдана Єсіпова, Лева Жиденка та Тараса Панасенка.

Висота пам’ятника — 3,5 м. Він зображує Сковороду босоніж із книгою, посохом і сопілкою. Виготовили його у Харкові скульптори Катіб Сафар-огли Мамедов і Сергій Чечельницький.

Із міського бюджету на монтаж постаменту та перекладення плитки поблизу виділили 680 тисяч гривень.

Офіційне відкриття пам’ятника заплановане на 3 грудня, до 302-річчя з дня народження філософа.

Нагадаємо, два роки тому у цьому ж сквері встановили мініскульптуру Григорія Сковороди.