У Полтаві встановили мініскульптуру Григорію Сковороді, а через рік її змінить триметрова

У Полтаві в парку поблизу Малої академії мистецтв відкрили паркову скульптуру українському філософу Григорію Сковороді до 300-річчя з дня його народження, яке відзначають сьогодні, 3-го грудня. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Полтавська ОВА ініціювала створення цього пам’ятника, а її підтримали меценати.
Крім того, випустили під проєктом «Укрпошти» «Власна марка» марку та конверт, присвячені ювілею Григорія Сковороди. Традиційне спецпогашення провели біля нової полтавської скульптурної пам’ятки.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер