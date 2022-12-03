У Полтаві встановили мініскульптуру Григорію Сковороді, а через рік її змінить триметрова

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 193

У Полтаві в парку поблизу Малої академії мистецтв відкрили паркову скульптуру українському філософу Григорію Сковороді до 300-річчя з дня його народження, яке відзначають сьогодні, 3-го грудня. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Наш земляк Григорій Савич і Полтава заслужили на те, щоб бути разом. Наступного року на цьому місці стоятиме пам'ятник нашому філософу й нагадуватиме нам усім про мудрість «українського Сократа». Пам’ятаємо та вивчаємо його великий інтелектуальний спадок. Як казав сам Сковорода: «Не той дурний, хто не знає, але той, хто знати не хоче».

Полтавська ОВА ініціювала створення цього пам’ятника, а її підтримали меценати.

Тепер маємо у Полтаві паркову мініскульптуру Григорію Савичу. Наступного року її змінить повноцінна бронзова скульптурна композиція 3,5 метра заввишки. Вдячний меценатам, скульптору Катібу Сафар-огли Мамедову, архітектору Сергію Чечельницькому, міській владі й усім, хто долучився до створення цього пам’ятника, – написав Лунін у своєму телеграм-каналі.

Крім того, випустили під проєктом «Укрпошти» «Власна марка» марку та конверт, присвячені ювілею Григорія Сковороди. Традиційне спецпогашення провели біля нової полтавської скульптурної пам’ятки.