2 грудня у Кременчуці на ковід захворіли 15 людей, 3 грудня – 5

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2 грудня у Кременчуці COVID-19 виявили у 15 людей, про це повідомила мерія міста. Захворіли сім жінок віком від 37 до 83 років, сім чоловіків віком від 38 до 79 років та одна дитина першого року життя. 13 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, двоє хворих лікуються у стаціонарі. Випадків смерті 2 грудня не було.

3 грудня в місті зареєстрували 5 нових випадів захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли три жінки віком від 29 до 68 років та два чоловіки віком 35 і 75 років. Із перше виявлених випадків захворювання чотири пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів, один – в інфекційному шпиталі. Випадків смерті від COVID-19 сьогодні також не було.

В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходиться 16 осіб.

Всього у нашому місті нараховують 27 095 хворих, одужало 26 270, померло 731.