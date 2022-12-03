Заарештували 23-річного полтавця, який вчиняв домашнє насильство відносно своєї матері

Працівники Полтавського районного управління поліції заарештували 23-річного полтавця, який розшукувався за систематичне вчинення домашнього насильства відносно своєї матері.
Постановою Октябрського районного суду Полтави 23-річний місцевий мешканець був засуджений до трьох діб адміністративного арешту. Однак він залишив своє місце проживання та тривалий час не з’являвся в обласному центрі. Проте працівникам сектору протидії домашньому насильству Полтавського районного управління поліції вдалося його знайти.
Дмитро Строгін, виконувач обов’язків начальника сектору протидії домашньому насильству Полтавського районного управління поліції, повідомив:
Після оформлення всіх процесуальних документів до правопорушника застосували покарання, призначене судом.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер