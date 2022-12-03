Заарештували 23-річного полтавця, який вчиняв домашнє насильство відносно своєї матері

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 156

Він був засуджений до трьох діб адміністративного арешту, але ухилявся від нього

Працівники Полтавського районного управління поліції заарештували 23-річного полтавця, який розшукувався за систематичне вчинення домашнього насильства відносно своєї матері.

Постановою Октябрського районного суду Полтави 23-річний місцевий мешканець був засуджений до трьох діб адміністративного арешту. Однак він залишив своє місце проживання та тривалий час не з’являвся в обласному центрі. Проте працівникам сектору протидії домашньому насильству Полтавського районного управління поліції вдалося його знайти.

Дмитро Строгін, виконувач обов’язків начальника сектору протидії домашньому насильству Полтавського районного управління поліції, повідомив:

- За систематичне вчинення домашнього насильства відносно своєї матері на 23-річного чоловіка неодноразово складався протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після чого судом було обрано міру покарання фігуранту у вигляді адміністративного арешту строком на три доби. Але чоловік зник із міста, не відбувши покарання, та розшукувався нашою службою. На початку грудня поточного року нам вдалося встановити місце знаходження правопорушника.

Після оформлення всіх процесуальних документів до правопорушника застосували покарання, призначене судом.