Глобинська міська лікарня скорочує медичний персонал – людей обіцяють працевлаштувати

Колектив КНП «Глобинська міська лікарня» очікує скорочення. Медики звертаються зі скаргами до ЗМІ та органів влади. Про виниклу проблему та її вирішення розповів на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, у вівторок, 6-го грудня, буде засідання комісії, яка розбиратиметься зі штатами лікарні та буде розглядати питання скорочення персоналу.
Раніше ми писали, що КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» вирішили реорганізувати шляхом приєднання його до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер