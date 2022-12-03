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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

Глобинська міська лікарня скорочує медичний персонал – людей обіцяють працевлаштувати

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 262

 

Штати лікарні не відповідають вимогам НСЗУ для її повноцінного фінансування

Колектив КНП «Глобинська міська лікарня» очікує скорочення. Медики звертаються зі скаргами до ЗМІ та органів влади. Про виниклу проблему та її вирішення розповів на брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Ми розбиралися в ситуації. Штати лікарні дійсно «роздуті» і не відповідають вимогам НСЗУ для її повноцінного фінансування. Чому керівництво громади та лікарні цього раніше не бачило та не вирішувало проблему? Проте люди в цьому не винні – вони стали заручниками непрофесійного управління. Ми наразі шукаємо варіанти її вирішення, щоб люди могли десь працювати та отримувати заробітну плату, - зазначив Олег Лєднік.

За його словами, у вівторок, 6-го грудня, буде засідання комісії, яка розбиратиметься зі штатами лікарні та буде розглядати питання скорочення персоналу.

Раніше ми писали, що КП «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради» вирішили реорганізувати шляхом приєднання його до КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: КНП «Глобинська міська лікарня»
Теги: Глобинська міська лікарня Глобине лікарня скорочення Кременчуцька РВА
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