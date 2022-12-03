У Полтаві грабіжник, який вже мав проблеми із законом, відібрав у перехожого гроші

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 219

Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі

До відділу поліції №1 (Київський підрозділ) у Полтаві 2 грудня близько 13.30 звернувся 29-річний полтавець і повідомив, що на вулиці Шведській невідомий відібрав у нього гроші.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, на місце грабежу прибула слідчо-оперативна група та оперативники. Упродовж двох годин працівники кримінальної поліції встановили та затримали грабіжника. Ним виявився місцевий 28-річний мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Наразі його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.