Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 4

 

Енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 27 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Данила Галицького, 6-67;
  • вул. Якова Петруся, 84-130;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. Сергія Кульчицького, 1/47-6;
  • пров. Якова Петруся, 31-126Б;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • пров. Ємельяненка, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-17;
  • вул. Олександра Чайки, 1-29;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Бажана,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Бузкова,
  • вул. Вадима Кришталя,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Віктора Баранова,
  • вул. Вільної України,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Експресівська,
  • вул. Івана Нагнибіди,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Кобзарська, Козацька,
  • вул. Комишанська,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Марка Кропивницького,
  • вул. Миколи Міхновського,
  • вул. Михайла Грушевського,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Мрії, Ніли Крюкової,
  • вул. Новомиргородська,
  • вул. Олександра Чайки,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Полковника Оксанченка,
  • просп. Полтавський,
  • пров. Полтавський,
  • вул. Размислова,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Рокитнянська,
  • вул. Северина Наливайка,
  • вул. Соснівська,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Хортицька;
  • вул. Володимира Великого, 72;
  • вул. Мрії, 20, 22, 22А;
  • квт. 287, 14,16;
  • вул. Барвінкова, 2;
  • вул. Данила Галицького, 4-39А;
  • пров. Савинський, 2;
  • вул. Мрії, 12А;
  • вул. Керченська;
  • квт. 287, 1;
  • вул. Мрії, 3А-16А.
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9-24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 6, 119.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1,3,5,7;
  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29-33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • вул. Європейська, 60А;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • с. Потоки;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • с. Соснівка.
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла погодинні відключення
