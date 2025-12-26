Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
Енергетики виконуватимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 27 грудня, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Барвінкова, 1-30;
- вул. Данила Галицького, 6-67;
- вул. Якова Петруся, 84-130;
- вул. Рокитнянська, 27С;
- вул. Сергія Кульчицького, 1/47-6;
- пров. Якова Петруся, 31-126Б;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- пров. Ємельяненка, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-17;
- вул. Олександра Чайки, 1-29;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Бажана,
- вул. Барвінкова,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Бузкова,
- вул. Вадима Кришталя,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Віктора Баранова,
- вул. Вільної України,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Гетьманська,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Експресівська,
- вул. Івана Нагнибіди,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Кобзарська, Козацька,
- вул. Комишанська,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Марка Кропивницького,
- вул. Миколи Міхновського,
- вул. Михайла Грушевського,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Мрії, Ніли Крюкової,
- вул. Новомиргородська,
- вул. Олександра Чайки,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Якова Петруся,
- вул. Полковника Оксанченка,
- просп. Полтавський,
- пров. Полтавський,
- вул. Размислова,
- вул. Ракетна,
- вул. Рокитнянська,
- вул. Северина Наливайка,
- вул. Соснівська,
- вул. Хімічна,
- вул. Хортицька;
- вул. Володимира Великого, 72;
- вул. Мрії, 20, 22, 22А;
- квт. 287, 14,16;
- вул. Барвінкова, 2;
- вул. Данила Галицького, 4-39А;
- пров. Савинський, 2;
- вул. Мрії, 12А;
- вул. Керченська;
- квт. 287, 1;
- вул. Мрії, 3А-16А.
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 6, 119.
З 8.00 до 19.00:
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
