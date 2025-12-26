На Кременчуччині створюють реабілітаційне відділення для військових і цивільних

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 226

У Козельщинській громаді Кременчуцького району триває створення сучасного реабілітаційного відділення на базі Козельщинської центральної лікарні. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.

Проєкт реалізують у співпраці громади з благодійними партнерами — Фундацією «Надієтворці» за підтримки Sushko Foundation. Нове відділення призначене для військових і цивільних, які потребують післягострої та довготривалої реабілітації.

За інформацією громади, у лікарні облаштовують безбар’єрний та інклюзивний медичний простір. Проєкт передбачає зали фізичної та мовної терапії, приміщення для психологічної підтримки, комфортні палати та роботу мультидисциплінарної команди фахівців.

Однією з ключових переваг відділення стане доступність реабілітації поруч із місцем проживання пацієнтів, без необхідності виїзду до обласних центрів.

У громаді зазначають, що реалізація такого проєкту є прикладом ефективної співпраці місцевої влади, благодійних організацій і відповідального бізнесу та розглядається як інвестиція не лише в медичну інфраструктуру, а й у відновлення людей та їх повернення до повноцінного життя.