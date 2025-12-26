На Полтавщині закрили відділення денного та стаціонарного догляду в пансіонаті ветеранів

Відомо, що у пансіонаті ліквідують підрозділ на 16 місць

У Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці на Полтавщині ліквідують одне із відділень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Полтавської облради 25 грудня.

Відоио, що у закладі ліквідують відділення денного та стаціонарного догляду, розраховане на 16 місць. Останнім часом там безкоштовно проживали літні люди та люди з інвалідністю, яких евакуювали з прифронтових територій.

Після рішення облради керівник установи має змінити штатний розпис і оновити статут закладу.

В обласному департаменті соціального захисту пояснили, що зміни пов’язані з необхідністю привести документи у відповідність до оновлених вимог законодавства про соціальні послуги. Зокрема, змінилися правила фінансування: тепер чітко визначають, хто отримує послуги повністю за бюджетні кошти, а хто має доплачувати залежно від доходів.