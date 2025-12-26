ГО "Захист держави"
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці хочуть звести містечко сімейного типу

Сьогодні, 18:00

Відомо, що планується звести будинки сімейного типу, а також соціальний Центр

У Кременчуці планують побудувати соціальне містечко для дітей за програмою «Дитячі оселі». Воно розташовуватиметься в межах 284 кварталу у мікрорайоні Молодіжний, де нині планується будівництво житлового кварталу для переселенців. Про це розповіли під час громадських слухань щодо внесення зміни до генерального плану Кременчука 26 грудня.

Відомо, що там розміщуватимуться будинки сімейного типу, а також соціальний Центр.

— Зараз на цій ділянці передбачене розміщення багатоквартирної забудови. Але на сьогодні є потреба розмістити дитяче містечко. Там є місце для розміщення трьох двоповерхових будинків сімейного типу і одноповерхового соціального Центру, там де діти і сім’ї зможуть отримувати комплекс соціальних послуг, — сказала розробник проєктів державного підприємства «Дніпромісто» Ганна Айлікова.

Учасники слухань підтримали зміни до генплану: ділянка, яка призначалась для багатоквартирної забудови, надалі використовуватиметься для розміщення колективних житлових будинків та соціального центру для ВПО (садибна забудова) для розміщення СОС Дитячого містечка за програмою «Дитячі оселі». 

Раніше очільниця департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш розповідала про перспективи будівництва трьох двоповерхових будинків сімейного типу у районі кварталу 284. Ці будинки призначатимуться для батьків із дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами, сім’ям, які перебувають у складних сімейних обставинах і тому подібне.

 

Додамо, що у кварталі № 284 планують звести 29 багатоповерхових будинків для переселенців. Загальна площа — 9,4 га.

Як вказують у Національній соціальній сервісній службі України, ініціатива спрямована на створення безпечного та комфортного простору для родин, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з-поміж внутрішньо переміщених осіб.

У межах проєкту передбачено:

  • будівництво трьох житлових будинків для дитячих будинків сімейного типу та соціального центру
  • професійний супровід, надання соціальних послуг і ресурсної підтримки
  • передачу збудованих об'єктів у власність громади після 18 місяців співпраці й супроводу
Автор: Телеграф
Теги: діти
Вверх