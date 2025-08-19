Дорога до сектору військових поховань на Свіштовському та нові будинки сімейного типу: у Кременчуці обговорили зміни до генплану

Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Дорога до сектору військових поховань на Свіштовському та нові будинки сімейного типу: у Кременчуці обговорили зміни до генплану

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 69

 

На громадських слуханнях представники Кременчуцької громади підтримали зміни до генплану, які запропонувала міська влада

Сьогодні, 19 серпня, у стінах Кременчуцької міської ради пройшли чергові громадські слухання. Стосувалися вони внесення змін до генерального плану міста. Головував на слуханнях заступник міського голови Дмитро Кравченко.

На слуханнях були присутні 50 осіб.

Як повідомила головна архітекторка науково-дослідницького інституту Ганна Алікова, генеральний план Кременчуцької громади розроблявся у 2006 році, затвердили його у 2007 році.

За її словами, нині в генплан Кременчука уже внесені зміни по 13 об'єктах. Вони розташовані на вулицях Свіштовській, Ярмарковій, лікаря Богаєвського, на Великій Набережній, на вулицях Флотській і Юрія Руфа та набережній Лейтенанта Дніпрова.

Також під час громадських слухань обговорили ще два питання, зміни стосовно яких ще не внесені до генплану. 

Перше — пропозиція від департаменту житлово-комунального господарства. Тут мова йшла про те, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» у Кременчуці розробляє перспективний план розширення міського кладовища на вулиці Свіштовській. Тож у зв’язку з віддаленістю від центрального входу майбутніх місць поховань, зокрема і захисників, які загинули при захисті незалежності України, планують облаштувати автомобільний проїзд до сектору Г на Свіштовському кладовищі поза межами самого кладовища.

Щодо другого питання виступила очільниця департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш, яка розповіла про перспективи будівництва трьох двоповерхових будинків сімейного типу у районі кварталу 284. Ці будинки призначатимуться для батьків із дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами, сім’ям, які перебувають у складних сімейних обставинах і тому подібне.

Присутні на громадських слуханнях кременчуківці підтримали обидва додаткових питання, а також одноголосно проголосували за внесення змін до генерального плану Кременчука.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці містяни погодили будівництво магазинів на зупинці «Розвилка».

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: генеральний план зміни громадські слухання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх