Дорога до сектору військових поховань на Свіштовському та нові будинки сімейного типу: у Кременчуці обговорили зміни до генплану

На громадських слуханнях представники Кременчуцької громади підтримали зміни до генплану, які запропонувала міська влада

Сьогодні, 19 серпня, у стінах Кременчуцької міської ради пройшли чергові громадські слухання. Стосувалися вони внесення змін до генерального плану міста. Головував на слуханнях заступник міського голови Дмитро Кравченко.

На слуханнях були присутні 50 осіб.

Як повідомила головна архітекторка науково-дослідницького інституту Ганна Алікова, генеральний план Кременчуцької громади розроблявся у 2006 році, затвердили його у 2007 році.

За її словами, нині в генплан Кременчука уже внесені зміни по 13 об'єктах. Вони розташовані на вулицях Свіштовській, Ярмарковій, лікаря Богаєвського, на Великій Набережній, на вулицях Флотській і Юрія Руфа та набережній Лейтенанта Дніпрова.

Також під час громадських слухань обговорили ще два питання, зміни стосовно яких ще не внесені до генплану.

Перше — пропозиція від департаменту житлово-комунального господарства. Тут мова йшла про те, що комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальних послуг» у Кременчуці розробляє перспективний план розширення міського кладовища на вулиці Свіштовській. Тож у зв’язку з віддаленістю від центрального входу майбутніх місць поховань, зокрема і захисників, які загинули при захисті незалежності України, планують облаштувати автомобільний проїзд до сектору Г на Свіштовському кладовищі поза межами самого кладовища.

Щодо другого питання виступила очільниця департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш, яка розповіла про перспективи будівництва трьох двоповерхових будинків сімейного типу у районі кварталу 284. Ці будинки призначатимуться для батьків із дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами, сім’ям, які перебувають у складних сімейних обставинах і тому подібне.

Присутні на громадських слуханнях кременчуківці підтримали обидва додаткових питання, а також одноголосно проголосували за внесення змін до генерального плану Кременчука.

