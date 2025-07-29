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У Кременчуці містяни погодили зміни до детального плану території: на зупинці «Розвилка» збудують магазини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

 

Громадські слухання проводилися відповідно до вимог закону та для врахування громадських інтересів

У вівторок, 29 липня, у великій залі Кременчуцької міської ради з метою врахування громадських інтересів пройшли громадські слухання щодо внесення змін до детального плану території на вулиці Республіканській, в районі зупинки громадського транспорту «Розвилка» в напрямку з центру міста.

Слухання проводило управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради й на них зібралося 17 містян, які проголосували за все, що їм пропонував головуючий — віцемер Дмитро Кравченко.

 

Архітектор проєкту Олексій Мацак повідомив, що орієнтовна площа території, до детального плану якої вносяться зміни, складає 0,695 га. Вона включає дві ділянки: 0,0588 га та 0,0023 га.

Стару зупинку «Розвилка» вже демонтували, а на її місці розпочато будівництво нової — з торговими приміщеннями. За словами посадовців, для реалізації проєкту вже перенесли каналізацію та планують перенесення електрокабелів. Зупинка знаходиться на деякій відставні від проїжджої частини дороги через те, що вздовж дороги проходить підземний газогін, над яким не можна нічого будувати.

Заслухавши доповіді посадовців учасники слухань без обговорення погодили запропоновані зміни до детального плану території.

Після завершення громадських слухань Дмитро Кравченко пояснив журналістам, що їх було необхідно провести через вимоги законодавства, адже на плані є деяке переміщення ділянки забудови та будувати на зупинці вирішено одноповерхові капітальні споруди, а не тимчасові.

Дмитро Кравченко також відповів на скарги містян щодо недостатнього місця на зупинці для перебування пасажирів.

— Це кінцева зупинка транспорту і звідти у бік найближчих сіл рухається не так багато людей, тож місця під навісом, а там 10 квадратних метрів, має вистачити, — зауважив віцемер.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: громадські слухання Кременчуцька міська рада зупинка Раківка детальний план
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