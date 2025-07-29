Яку фінансову допомогу Україні в ЄС поставили «на паузу» до повернення незалежності антикорупційним органам

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 60

Посадовці ЄС передали Києву, що можуть заморозити фінансову допомогу, якщо парламент не знайде голоси для скасування норм законопроєкту №12414

Україна може втратити частину фінансової допомоги від Євросоюзу, якщо не поверне незалежність антикорупційним органам — НАБУ та САП. Про це розповіла «Європейська правда».

Україна повністю залежна від зовнішнього фінансування. Фактично всі невійськові потреби держави, як-от фінансування освіти, охорони здоров’я чи соціальної підтримки, забезпечуються коштом міжнародних партнерів.

Від початку великої війни Україна отримала 138,9 млрд дол. фінансової допомоги, свідчать дані Міністерства фінансів. Найбільшим донором бюджету став саме Євросоюз, який прямо виділив 48,6 млрд дол. Ще 8 млрд євро (9,3 млрд дол.) ЄС надав через механізм ERA Loans — кредит під заставу заморожених російських активів, у межах якого Україна загалом планує отримати 50 млрд дол.

Одразу після ухвалення закону про обмеження незалежності НАБУ і САП у Єврокомісії заявили, що питання призупинення фінансування України «наразі не обговорюються». Тобто, Європейський Союз наразі не збирається порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП. Про це, відповідаючи на питання кореспондентки «Європейської правди», заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Одночасно там визнали, що певні «запобіжні заходи» в ЄС таки існують. 26 липня видання The New York Times повідомило, що Євросоюз скорочує фінансування України через ухвалення закону про обмеження незалежності НАБУ і САП. Насправді скорочення стосується чергового траншу і пов’язане не з антикорупційними органами, а з невиконанням низки маяків ще за перший квартал 2025 року. Через це розмір наступного траншу ЄС зменшили з 4,5 млрд євро до 3 млрд євро. Ще гірша ситуація з виконанням маяків за другий квартал 2025 року. За словами заступника голови податкового комітету парламенту Ярослава Железняка, у квітні-червні Україна виконала лише 5 з 11 вимог Євросоюзу, що може призвести до зменшення наступного траншу.

Зменшення траншів фінансування від ЄС — передбачувана історія, на яку Україна свідомо підписалася після започаткування Ukraine Facility у 2023 році. Принцип програми — гроші в обмін на реформи, тому невиконання прописаних маяків дійсно має наслідки для фінансування.

Програма також дозволяє надолужувати втрачене: ЄС зможе переказати недоотримані Україною кошти після того, як пропущені вимоги виконають. Наприклад, напередодні президент Зеленський таки підписав закон про реформу АРМА, тож недоотримані кошти за невиконання вимог першого кварталу надійдуть з наступними траншами.

Проте, ситуація може виявитися значно гіршою, якщо Верховна Рада не поверне незалежність антикорупційній інфраструктурі.

Як стало відомо ЕП, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні. Цю інформацію виданню підтвердили чотири незалежні джерела в уряді, дипломатичних колах та парламенті.

— Усе поставили на паузу до виправлення ситуації, – повідомило одне з них.

Мова йде передусім про частку ЄС в ERA Loans (близько 20 млрд дол., які Україна сподівалася отримати до кінця 2025 року), а також кредитування від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Також співрозмовники ЕП зазначили, що на паузу може стати й фінансування в межах Ukraine Facility. Щоправда, суто технічно реалізувати таку погрозу ЄС буде набагато складніше через відсутність відповідних юридичних механізмів.

Запобігти такому сценарію можливо лише в разі, якщо парламент скасує ухвалені напередодні зміни і поверне незалежність НАБУ та САП від генерального прокурора. Відповідний законопроєкт президент уже зареєстрував у Верховній Раді, а ухвалити його мають 31 липня.

Видання нагадує, що після гострої реакції суспільства та партнерів президент вніс на розгляд парламенту законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ і САП від генерального прокурора. Західні партнери очікують, що закон ухвалять одразу у двох читаннях, а президент його підпише так само швидко, як і той законопроєкт, який створив проблеми для держави.

Якщо такий сценарій справдиться, то Україна може не відчути перебоїв у фінансуванні від ЄС, адже наступний транш має надійти на початку серпня.