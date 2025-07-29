На Полтавщині завтра прогнозують грози, шквали та град

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища 30 липня. Протягом дня в області очікуються грози, місцями — град і шквали силою 15–20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз на 30 липня:

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями по області можливі дощі та грози, у Полтаві — без опадів.

Вдень — дощі з грозами по всій області, подекуди можливий град і шквалистий вітер.

Вітер — південно-східний, 7–12 м/с, при грозах — до 20 м/с.

Температура: вночі 17–22°С, вдень 27–32°С.

Мешканців регіону просять бути обережними під час негоди, уникати відкритих місць під час грози та не перебувати поблизу дерев і ліній електропередач.

Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи.