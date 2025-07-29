На Полтавщині завтра прогнозують грози, шквали та град

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища 30 липня. Протягом дня в області очікуються грози, місцями — град і шквали силою 15–20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Мешканців регіону просять бути обережними під час негоди, уникати відкритих місць під час грози та не перебувати поблизу дерев і ліній електропередач.
Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи.
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