Полтавщину охопила засуха: аграрії скаржаться на брак вологи й в’янення культур

У Полтавській області фіксується тривала відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. Про це повідомляє обласний гідрометцентр.
На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.
Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур:
Фахівці зазначають, що дефіцит продуктивної вологи зберігається вже понад місяць, і закликають аграріїв враховувати прогноз під час подальших агротехнічних заходів.
Нагадаємо, що в області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Напередодні в Книшівці через загоряння трави вогонь перекинувся на житлові будинки, а під Полтавою вигоріло 130 га пшениці. А у Великорублівській громаді лісова пожежа залишила без світла понад 150 будинків.
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