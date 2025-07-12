Полтавщину охопила засуха: аграрії скаржаться на брак вологи й в’янення культур

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 167

Через нестачу дощів погіршився стан посівів, особливо технічних і овочевих культур

У Полтавській області фіксується тривала відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. Про це повідомляє обласний гідрометцентр.

На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.

Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур:

У денні години на багатьох полях спостерігається втрата тургору, подекуди — в’янення листя.

Технічні, олійні, баштанні та городні культури мають погані умови для формування репродуктивних органів.

Буряки (цукрові, кормові, столові) погано розвивають коренеплоди.

Водночас, умови для збирання зернових та зернобобових — сприятливі.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктивної вологи зберігається вже понад місяць, і закликають аграріїв враховувати прогноз під час подальших агротехнічних заходів.

Нагадаємо, що в області зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.