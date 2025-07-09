Під Полтавою згоріло 130 гектарів пшениці

8 липня о 15.27 у селі Абазівка Полтавського району спалахнула масштабна пожежа на полі з ранніми зерновими культурами. Вогонь знищив урожай на площі близько 130 гектарів. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
До гасіння залучили п’ять підрозділів: рятувальники з 2-ї, 4-ї, 10-ї ДПРЧ, а також АРЗ СП. На місце виїхали шість одиниць техніки, зокрема автоцистерни Renault, ЗІЛ та МАЗ. Усього на ліквідації працювали понад 20 рятувальників.
Причину загоряння встановлюють.
Нагадаємо, що через спеку на Полтавщині надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це існує висока ймовірність виникнення й поширення пожеж в екосистемах.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.