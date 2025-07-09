Під Полтавою згоріло 130 гектарів пшениці

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8 липня о 15.27 у селі Абазівка Полтавського району спалахнула масштабна пожежа на полі з ранніми зерновими культурами. Вогонь знищив урожай на площі близько 130 гектарів. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

До гасіння залучили п’ять підрозділів: рятувальники з 2-ї, 4-ї, 10-ї ДПРЧ, а також АРЗ СП. На місце виїхали шість одиниць техніки, зокрема автоцистерни Renault, ЗІЛ та МАЗ. Усього на ліквідації працювали понад 20 рятувальників.

Причину загоряння встановлюють.