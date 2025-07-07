На Полтавщині спека принесла надзвичайну пожежну небезпеку

Цього тижня на Полтавщині встановиться суха та спекотна погода — через антициклон і приплив повітряних мас з півдня. Про це попереджає обласний центр з гідрометеорології.
Вдень температура сягатиме 32-37 градусів, уночі — 19-24°. Опадів не прогнозують, вітер — південно-східний, 7-12 м/с.
Синоптики попереджають: 8-10 липня у регіоні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через це існує висока ймовірність виникнення й поширення пожеж в екосистемах.
Жителів просять бути вкрай обережними з відкритим вогнем і не спалювати суху траву.
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