Ветеран війни Тарас Кравченко потрапив у лікарню. Потребує хірургічного втручання

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 414

Ветеран з Горішніх Плавнів Тарас Кравченко, який втратив на війні ногу, звертається до небайдужих кременчужан по підтримку. Чоловік потрапив у лікарню й потребує хірургічного втручання.

Як розповів ветеран, в нього сильно запалилося коліно й наразі його поклали в травматологічне відділення на лікування. Скоріш за все, за словами пана Тараса, будуть робити невелику операцію.

— Лікар на першому огляді одразу сказав, що запалення сталося через перенавантаження. Ногу, на який стоїть протез, можна навантажувати до п’яти годин на добу, а я на роботі, коли готую шаурму, стою по 10-15 годин. Сам розумію, що це багато, але за мене ніхто не буде працювати. Тому вимушений стояти, щоб заробити.

Чоловік зазначає, що поки перебуває у лікарні, його невеликий бізнес знаходиться у вимушеному простої й не приносить жодної копійки. Тому Тарас Кравченко звертається по допомогу.

— Ще вчора привозив хлопцям сюди у відділення шаурму на обід, а зараз сам потрапив у лікарню. Мені соромно, але нині в мене дуже скрутне становище. На карті менш як 100 грн, а гроші потрібні. Якщо у кого є можливість, прошу мене підтримати. Після одужання всіх запрошую у свій ларьок на найсмачнішу у Кременчуці шаурму.

Карта для підтримки: 5168745682353997.