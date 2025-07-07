Ветеран війни Тарас Кравченко потрапив у лікарню. Потребує хірургічного втручання

Ветеран з Горішніх Плавнів Тарас Кравченко, який втратив на війні ногу, звертається до небайдужих кременчужан по підтримку. Чоловік потрапив у лікарню й потребує хірургічного втручання.
Як розповів ветеран, в нього сильно запалилося коліно й наразі його поклали в травматологічне відділення на лікування. Скоріш за все, за словами пана Тараса, будуть робити невелику операцію.
Чоловік зазначає, що поки перебуває у лікарні, його невеликий бізнес знаходиться у вимушеному простої й не приносить жодної копійки. Тому Тарас Кравченко звертається по допомогу.
— Ще вчора привозив хлопцям сюди у відділення шаурму на обід, а зараз сам потрапив у лікарню. Мені соромно, але нині в мене дуже скрутне становище. На карті менш як 100 грн, а гроші потрібні. Якщо у кого є можливість, прошу мене підтримати. Після одужання всіх запрошую у свій ларьок на найсмачнішу у Кременчуці шаурму.
Карта для підтримки: 5168745682353997.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.