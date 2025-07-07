Кременчуцькі юніорки здобули медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 27

Спортсмени з Кременчука та Полтави здобули «золото», «срібло» й «бронзу» на чемпіонаті України серед юніорів у Луцьку

У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Спортсмени збірної Полтавської області гідно представили регіон та здобули низку нагород. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

«Золото» у штовханні ядра виборола кременчужанка Марія Голівець. У потрійному стрибку друге місце посіла Валерія Лапа з Кременчука. Ще одне «срібло» до скарбнички Полтавщини принесла Анастасія Рєзнікова — у семиборстві.

У метанні списа полтавці Сергій Шмиголь та Єгор Пащенко посіли друге і третє місця відповідно.

Підготували спортсменів тренери Вікторія Козлова, Андрій Голівець і Олег Мороз.

Нагадаємо, що нещодавно Голівець і Лапа вибороли медалі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики.