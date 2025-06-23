Спортсменки з Кременчука вибороли медалі на командному чемпіонаті України з легкої атлетики

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Загалом збірна Полтавщина посіла 6 місце серед 22 областей України, у тому числі м. Київ

Кременчуцькі спортсменки у складі збірної Полтавської області вибороли золоті і срібні медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 23 червня.

Чемпіонками України стали Марія Голівець (штовхання ядра) та Анастасія Резнікова (метання списа).

Срібну медаль здобула Валерія Лапа у потрійному стрибку, а «бронзу» — Марія Баймуратова в цій же дисципліні.

Чемпіонат проходив у Кропивницькому. Готували спортсменок до змагань тренери Вікторія Козлова, Андрій Голівець, Олег Мороз і Катерина Шайдова. Загалом збірна Полтавщина посіла 6 місце серед 22 областей України, у тому числі м. Київ.

Нагадаємо, спортсменка з Горішніх Плавнів Людмила Лузан перемогла на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное.