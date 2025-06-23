Традиції та заборони Купальської ночі: сьогодні в Україні відзначають свято Івана Купала

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 564 Коментарів: 1

Івана Купала – одне з найцікавіших та найзагадковіших українських свят, яке поєднує прадавні традиції з християнством. У чарівну ніч на Івана Купала, за народними віруваннями, можна дізнатися своє майбутнє

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар свято Івана Купала відзначають у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з найцікавіших та найзагадковіших українських свят, яке поєднує прадавні традиції з християнством. За давніми народними віруваннями у чарівну й містичну ніч на Івана Купала можна дізнатися своє майбутнє. Традиції свята містять стрибки через вогнище, плетіння вінків та пошук квітки папороті, що символізує щасливу долю.

Після хрещення Русі воно змінило свій сенс і стало відзначенням Різдва Івана Хрестителя, зберігаючи очищальний обряд занурення у воду.

Згідно з Євангелієм Іоанн Хреститель похрестив людей у Йордані. Відтоді цей символ для вірян набув нового значення: як тіло омивається водою, так душа очищається Богом.

Історія свята

За григоріанським календарем свято Івана Купала відзначали у ніч з 6 на 7 липня. А до запровадження григоріанського календаря, святкування Івана Купала було пов’язане з днем літнього сонцестояння, яке припадає на 21 червня.

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Відзначали ж Івана Купала у ніч із 23 на 24 червня. Коріння свята язичницьке, але з приходом християнства воно набуло нового сенсу та назви — 24 червня православна церква відзначає Різдво Іоанна Хрестителя Предтечі. А народна назва свята «Купала» перетворилося на «Івана Купала».

Щодо назви «Купала» є різні думки. Від того, що у давніх слов’ян було божество чи міфологічний персонаж «купало» чи «Купайло», до того що це походження назви свята йдеться від слів: «вкупі», «купно» та «купатися». Адже на свято разом збиралася купа людей, які занурювалися у водойму для очищення. Разом з очищенням вогнем це була давня форма магічних дій.

Традиції свята

Свято Івана Купала у народних традиціях залишається покровителем кохання, шлюбу, продовження роду, а пов’язано воно з поклоніння сонцю, родючістю та врожайністю.

У давнину свято Івана Купала відзначали з більшим розмахом, аніж зараз. Саме святкування відбувалося на берегах річок — там ставили прикрашене купальське дерево, навколо якого водили танки й співали пісні. А ще стрибали через вогнище, щоб відлякувати злих духів, які в купальські дні за народними повір’ями виходили з потойбічного світу в світ живих.

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І тепер у деяких містах та селах дотримуються стародавніх традицій. Зокрема, люди збираються біля вогнища та стрибають через нього. Проте, зараз свято Купала із головного язичницького дійства, пов’язаного з культом богів, перетворилося на молодіжну розвагу.

У Купальську ніч обов’язково ворожили, адже купальські обряди вважалися магічними, а купальські вогні — жертовними і водночас очищувальними.

Це свято полюбляли незаміжні дівчата, які ворожили на кохання. Вони плели віночки з польових квітів, і з заходом сонця пускали їх по воді. Якщо святкові прикраси потонуть, то весілля буде не скоро, а якщо попливуть — то вже незабаром.

Крім цього, наші пращури на Івана Купала шукали міфічну квітку папороті, яка нібито з’являється саме у купальську ніч. У народі вірили, що вона здатна випромінювати магію, а також може подарувати людині щасливу долю та кохання. А ще в Україні перед святом Купала збирали трави, вірячи в їхню чудодійну силу, та зберігали їх цілий рік для лікування.

Чого не можна робити на Івана Купала

Як і на будь-яке християнське свято у цей день та ніч не можна сваритися, лихословити, ображати. Існує ймовірність, що незначні сварки перейдуть у затяжні конфлікти.

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А ще у цей день не можна смітити. Хоча, смітити не можна у будь-який день, але якщо на Івана Купала ви залишите після себе на березі річки купу сміття, то розгніваєте не тільки державну екологічну інспекцію, а й самих духів природи. А наслідки цього можуть бути непередбачувані.

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Нагадаємо, підготовка пляжів до Купального сезону розпочалася у Кременчуці 5 травня. Станом на 6 червня Центр громадського здоровʼя визнав придатними для купання кременчуцькі пляжі й на Дніпрі, і на Кагамлику.

Проте, сьогодні вранці стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я.не рекомендує купатися у Кременчуці на пляжах Дніпра та Сухого Кагамлика. Зі 166 відібраних фахівцями проб у 25 стан води за мікробіологічними показниками не відповідає санітарним нормам. А зі 130 відібраних проб стан води не відповідає санітарним нормам за хімічними показниками у 46 зразків.

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