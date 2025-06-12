На яких пляжах Полтавщини вода придатна для купання? Перелік від Центру громадського здоровʼя

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 165

У Кременчуці придатні пляжі й на Дніпрі, й на Кагамлику

У Центрі громадського здоровʼя опублікували результати моніторингу водойм станом на 6 червня. Перелік пляжів, де вода відповідає санітарним нормам: Полтавський район :

місто Кобеляки (річка Ворскла)

селище Білики (річка Ворскла)

селище Нові Санжари (річка Ворскла)

: село Світлогірське :

Кам’янське водосховище

: місто Кременчук :

річка Дніпро

річка Сухий Кагамлик

місто Гадяч :

річка Псел

місто Миргород :

річка Хорол. Ці пляжі пройшли лабораторні дослідження, які підтвердили відповідність води санітарним нормам, зокрема за мікробіологічними показниками. Нагадаємо, що купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня — працюють 10 рятувальних постів на місцевих пляжах.

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