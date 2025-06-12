На яких пляжах Полтавщини вода придатна для купання? Перелік від Центру громадського здоровʼя
Сьогодні, 18:03
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У Кременчуці придатні пляжі й на Дніпрі, й на Кагамлику
У Центрі громадського здоровʼя опублікували результати моніторингу водойм станом на 6 червня.
Перелік пляжів, де вода відповідає санітарним нормам:
- Полтавський район:
місто Кобеляки (річка Ворскла)
селище Білики (річка Ворскла)
селище Нові Санжари (річка Ворскла)
- село Світлогірське:
Кам’янське водосховище
- місто Кременчук:
річка Дніпро
річка Сухий Кагамлик
- місто Гадяч:
річка Псел
- місто Миргород:
річка Хорол.
Ці пляжі пройшли лабораторні дослідження, які підтвердили відповідність води санітарним нормам, зокрема за мікробіологічними показниками.
Нагадаємо, що купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня — працюють 10 рятувальних постів на місцевих пляжах.
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