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Надзвичайні новини

У Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 227

 

Підозрювану у скоєному затримали, їй загрожує від 5 до 8 років ув'язнення

Сьогдні, 12 червня, у Кременчуці на Молодіжному 50-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця у ділянку серця. Як повідомляють у пресслужбі патурльної поліції, на місце події за фактом тілесних ушкоджень виїхали кілька екіпажів.

Один із патрульних, Віктор Яровий, надав потерпілому домедичну допомогу: наклав оклюзійну пов’язку та контролював стан чоловіка до прибуття медиків. 

Правоохоронці допомогли транспортувати пораненого до карети «швидкої», далі медики його госпіталізували. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування подій.

Як інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, жінка поранила свого співмешканця під час проведення дозвілля. Її правоохоронці затримали, нині вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліція порушил кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. СУ разі визнання винною жінці загрожуватиме від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть 25-річну жінку, яка ножем вдарила свого співмешканця у груди.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ножове поранення напад патрульна поліція
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