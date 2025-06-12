У Кременчуці жінка вдарила співмешканця ножем у серце: на допомогу чоловікові прийшли патрульні

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 227

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Сьогдні, 12 червня, у Кременчуці на Молодіжному 50-річна жінка вдарила ножем свого співмешканця у ділянку серця. Як повідомляють у пресслужбі патурльної поліції, на місце події за фактом тілесних ушкоджень виїхали кілька екіпажів.

Один із патрульних, Віктор Яровий, надав потерпілому домедичну допомогу: наклав оклюзійну пов’язку та контролював стан чоловіка до прибуття медиків.