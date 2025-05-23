На Полтавщині судитимуть жінку, яка порізала ножем співмешканця

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 130

Слідчі поліції Миргородщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень 29-річному чоловікові. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Кримінальна подія сталася у березні цього року на території Великобагачанської громади. Слідчі встановили, що в будинку під час конфлікту 25-річна жінка ножем вдарила співмешканця у груди. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила жінці про підозру у вчиненні злочину.

Наразі досудове розслідування завершене. Слідчий підрозділ поліції за погодженням Миргородської окружної прокуратури обвинувальний акт скерував до суду.

У повідомлені пояснюють, що дане кримінальне правопорушення кваліфікується як умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві дворічної дитини.

У березні до довічного ув'язнення засудили жительку Лубенського району, яка на очах у доньки вбила співмешканця, а раніше скоїла ще два вбивства.

А у жовтні минулого року, в одному із сіл Решетилівської громади 40-річна жінка завдала ножового поранення своєму знайомому під час спільного дозвілля. З проникаючим ножовим пораненням медики доставили потерпілого до лікарні.