У Кременчуці вшанували героїв-полеглих випускників гімназії №7: провели спецпогашення марки «Хвилина мовчання»

Сьогодні, 23 травня, у День Героїв, у Кременчуці провели урочисте спецпогашення марки «Хвилина мовчання». Захід відбувся на головпоштамті за участі Товариства філателістів, об’єднання «Армія добра», директора гімназії №7 Лариси Павлішевської, директора шкільного музею Тамари Вібли та активіста Ігоря Процька.
Марку погасили на конвертах, присвячених загиблим випускникам гімназії №7 — воїнам, які віддали життя за Україну. Про подвиг кожного згадали під час церемонії.
Пам’ять героїв учасники вшанували хвилиною мовчання.
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