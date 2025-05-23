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У Кременчуці вшанували героїв-полеглих випускників гімназії №7: провели спецпогашення марки «Хвилина мовчання»

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 145

 На головпоштамті погасили марку на конвертах із іменами загиблих воїнів

Сьогодні, 23 травня, у День Героїв, у Кременчуці провели урочисте спецпогашення марки «Хвилина мовчання». Захід відбувся на головпоштамті за участі Товариства філателістів, об’єднання «Армія добра», директора гімназії №7 Лариси Павлішевської, директора шкільного музею Тамари Вібли та активіста Ігоря Процька.

 

Марку погасили на конвертах, присвячених загиблим випускникам гімназії №7 — воїнам, які віддали життя за Україну. Про подвиг кожного згадали під час церемонії.

— Ми маємо не лише пам’ятати імена героїв, а й передавати цю пам’ять наступним поколінням. Учні нашої гімназії шанують своїх полеглих випускників, — сказала Лариса Павлішевська.

Пам’ять героїв учасники вшанували хвилиною мовчання.

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Нагадаємо, що на початку травня у Кременчуці презентували 33 унікальних конверти про навчальні заклади міста.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: філателія марки головпоштамт
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