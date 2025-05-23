Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти — вітаємо наших Героїв!

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 343

У цей день ми згадуємо морпіхів, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників, та вшановуємо тих, хто нас захищає сьогодні

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Воно відзначається щорічно 23 травня з 2018 року, коли було встановлене Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

Цей день був обраний для професійного свята невипадково — саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби».

Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції пращурів і сьогодні героїчно боронять нашу державу від російських загарбників.

Морська піхота ВМС ЗСУ — потужна складова нашого війська. За роки визвольної війни проти російської армії морські піхотинці постійно демонструють, що навіть за найскладніших ситуацій, коли противник переважає числом, українські воїни здатні здобути перемогу над ворогом.

Гасло морської піхоти «Завжди вірні» означає самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах бойової обстановки.

Сьогодні українські морські піхотинці відзначають професійне свято у запеклих боях з росіянами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість. Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях.

У цей день ми згадуємо й морпіхів, які загинули у боротьбі за незалежність нашої держави та мир на українській землі. Схиляємо голови перед кожним загиблим Героєм… Пам’ять про них назавжди залишиться в наших серцях…

Президент України Володимир Зеленський відзначив бойову роботу морських піхотинців та привітав їх з професійним святом. За його словами, українські морські піхотинці з тих наших воїнів, хто своєю силою, витримкою та професіоналізмом досягають вагомих результатів на фронті й часто змінюють перебіг бою саме так, як потрібно Україні.

— Битви на півдні України, найскладніші ділянки фронту на Донеччині, бойові операції на Курщині — усюди результативно й рішуче. Дякуємо нашим морпіхам — кожному підрозділу! І завжди шануємо наших полеглих воїнів — усіх, хто віддав своє життя в бою заради життя України. З Днем морської піхоти України! — зазначив глава держави.

Морських піхотинців із професійним святом на своїй сторінці у Фейсбуці привітав також Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він зазначив, що морська піхота сьогодні тримає важкі ділянки лінії фронту на узбережжях, у степах, містах і селах, воює майстерно та ефективно б'є ворога.

— Морська піхота України була, є і буде. Бо Україні потрібне море. Бо нам є що боронити. І є що повертати… Вічна пам’ять і слава полеглим українським героям-морпіхам. Честь і моя щира подяка тим, хто тримає стрій і позиції. Хто нищить ворога — на воді і на суші, — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Героїчні операції морських піхотинців змінили перебіг бойових дій та увійшли в історію України, заявив міністр оборони України Рустем Умєров, вітаючи морських піхотинців у Фейсбуці. За його словами, з першого дня війни, з 2014 року, морські піхотинці стали втіленням стійкості та прикладом непереможного бойового духу.

— Ви щодня доводите свою силу на полі бою. На землі, на морі, у повітрі немає місця, де окупант може почуватися в безпеці, коли працює морська піхота… Всюди, де триває боротьба за свободу України, ми відчуваємо ваш внесок, вашу силу, вашу жертву. Слава морським піхотинцям, які прямо зараз боронять нашу землю. Схиляю голову перед кожним морпіхом, який віддав життя за свободу України, — заявив міністр оборони.

«Кременчуцький Телеграф» також вітає незламних захисників України з їх професійним святом.

Слава Україні! Слава морській піхоті України!