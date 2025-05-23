На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув — Малецький

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На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Місце огороджене, проведено евакуацію, чекають на саперів.

Наразі на місці «прильоту» у Кременчуці працюють усі відповідні служби: триває оцінка пошкоджень, відновлення електропостачання та фіксація збитків. Одними з перших прибули представники гуманітарної місії «Проліска».

До надання підтримки вже долучилася Полтавська обласна військова адміністрація — є готовність надати фінансову допомогу людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.

Працюють комісії з фіксації пошкоджень.