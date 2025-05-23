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На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув — Малецький

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 2 921

Чекають на саперів

На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Місце огороджене, проведено евакуацію, чекають на саперів.

Наразі на місці «прильоту» у Кременчуці працюють усі відповідні служби: триває оцінка пошкоджень, відновлення електропостачання та фіксація збитків. Одними з перших прибули представники гуманітарної місії «Проліска».

До надання підтримки вже долучилася Полтавська обласна військова адміністрація — є готовність надати фінансову допомогу людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.

Працюють комісії з фіксації пошкоджень. 

Нагадаємо, вночі кременчужани чули серію вибухів. Як зранку повідомили у Полтавській ОВА, у Кременчуці від прямого влучання та падіння уламків дронів знищене підприємство, пошкоджено 7 будинків, без світла залишилися майже 1800 споживачів.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Віталій Малецький, Суспільне
Теги: Шахеди дрони наслідки атаки
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