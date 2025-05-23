На місці удару по Кременчуку залишається один «шахед», який не вибухнув, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Місце огороджене, проведено евакуацію, чекають на саперів.
Наразі на місці «прильоту» у Кременчуці працюють усі відповідні служби: триває оцінка пошкоджень, відновлення електропостачання та фіксація збитків. Одними з перших прибули представники гуманітарної місії «Проліска».
До надання підтримки вже долучилася Полтавська обласна військова адміністрація — є готовність надати фінансову допомогу людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.
Працюють комісії з фіксації пошкоджень.
Нагадаємо, вночі кременчужани чули серію вибухів. Як зранку повідомили у Полтавській ОВА, у Кременчуці від прямого влучання та падіння уламків дронів знищене підприємство, пошкоджено 7 будинків, без світла залишилися майже 1800 споживачів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.