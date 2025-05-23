Росіяни атакували Кременчук дронами: знищене підприємство, пошкоджені будинки та електромережі

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1 467

Одна людина отримала травми, майже 1800 споживачів залишилися без світла

У ніч на 23 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Полтавщині. У Кременчуцькій громаді внаслідок прямого влучання та падіння уламків знищена будівля одного з підприємств. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

На місці виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджені 7 приватних домогосподарств. Одна людина отримала травми, але від госпіталізації відмовилася.

Також пошкоджено лінії електропередач. Без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів.