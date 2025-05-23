Український IQ найнижчій в Європі через російських ботів — Цаплієнко

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 116

Середній рівень інтелекту українців за версією International IQ Test цьогоріч становить 95,55 бала — це на 1,29 бала більше, ніж торік. Проте навіть зі зростанням країна залишилася на останньому місці в європейському рейтингу.

За інформацією порталу, всередині України середній IQ оцінюється на рівні 100 балів. Однак цього не вистачає для підняття в рейтингу.

Український журналіст Андрій Цаплієнко пояснює таку ситуацію зовнішнім втручанням. За його словами, до участі в тестуванні масово долучались російські боти, які спеціально занижували результати, проходячи тест від імені українців. Цю ситуацію він назвав частиною російської пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію українців у світі.

Нагадаємо, нещодавно вчені з’ясували, що кожен п’ятий житель Землі вирішує завдання з читання та математики на рівні початкової школи.