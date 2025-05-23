На трасі Кременчук–Полтава сталася ДТП: рух ускладнений

23 травня на трасі Кременчук–Полтава, поблизу села Підгорівка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
На фото видно, що легковик зазнав значних пошкоджень у задній частині. Ймовірно, в нього в’їхав інший транспортний засіб. На місці ДТП працює поліція, яка регулює рух. Автомобілі пускають по черзі однією смугою, тож на ділянці спостерігається ускладнення.
Інформації про постраждалих поки немає. Очікується офіційний коментар від поліції.
Нагадаємо, що на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, поблизу села Зеленківка, автомобіль збив пішохода й той загинув.
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