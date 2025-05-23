У червні зміниться графік приміського потяга на Полтаву

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

Із 9 червня вступає в дію новий графік руху потягів на Полтавщині. Зокрема, змінюється час відправлення приміського поїзда №7006 сполученням Кременчук–Полтава. Про це повідомили на залізничному вокзалі «Кременчук».

Ранковий рейс тепер відправлятиметься о 5.31 замість 5.47. У Полтаву поїзд прибуватиме о 7.46.

Зміни пов’язані з оптимізацією руху транспорту в напрямку обласного центру. Новий розклад має зробити ранкові подорожі комфортнішими для пасажирів, які добираються на роботу або у справах.

Нагадаємо, що з 15 травня змінився розклад двох приміських поїздів між Полтавою та Гребінкою. Поїзди №6727/6369 та №6362/6722 тепер курсують лише до станції Ромодан.



