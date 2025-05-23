Що таке травнева алергія і чому саме зараз

Травень — місяць розквіту природи, але для багатьох українців це ще й час дискомфорту, свербежу в очах, чхання та закладеного носа. Причина — сезонна алергія, або поліноз
Це реакція імунної системи на пилок рослин, які активно цвітуть саме у травні.
У цей період повітря насичене пилком:
Симптоми, які варто знати: постійне чхання, свербіж у носі, горлі або очах, сльозотеча, закладеність носа, втома, зниження концентрації, можливі шкірні висипання, бронхоспазми.
Щоб полегшити симптоми:
Якщо симптоми тривають більше 2–3 тижнів, заважають нормальному сну та роботі, слід звернутися до алерголога. За потреби вам можуть призначити алерготестування або навіть алерген-специфічну імунотерапію.
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