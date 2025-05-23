Що таке травнева алергія і чому саме зараз

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 194

Травень — місяць розквіту природи, але для багатьох українців це ще й час дискомфорту, свербежу в очах, чхання та закладеного носа. Причина — сезонна алергія, або поліноз

Це реакція імунної системи на пилок рослин, які активно цвітуть саме у травні. У цей період повітря насичене пилком: берези — один із найсильніших алергенів у травні, особливо в північних і центральних регіонах

тополі — хоч сам пух не є алергеном, він переносить пилок інших рослин:

дуба, граба, ясена — пилок дерев із сімейства букових часто спричиняє реакції;

злакових трав — особливо небезпечні в кінці травня: тимофіївка, лисохвіст, костриця. Симптоми, які варто знати: постійне чхання, свербіж у носі, горлі або очах, сльозотеча, закладеність носа, втома, зниження концентрації, можливі шкірні висипання, бронхоспазми. Щоб полегшити симптоми: тримайте вікна зачиненими зранку та ввечері, коли концентрація пилку максимальна.

встановіть протиалергенні фільтри в авто та кондиціонерах.

щоденно мийте обличчя, руки, ніс після перебування на вулиці.

одяг після прогулянки одразу перевішуйте та періть

приймайте антигістамінні препарати, очні краплі від свербежу та почервоніння — рекомендовано проконсультуватися з алергологом

допоможуть назальні спреї на основі стероїдів або морської води. Якщо симптоми тривають більше 2–3 тижнів, заважають нормальному сну та роботі, слід звернутися до алерголога. За потреби вам можуть призначити алерготестування або навіть алерген-специфічну імунотерапію.

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