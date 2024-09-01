Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Фотоколекція

Кременчуцькі фотоетюди з амброзією: локація перша — парк Миру

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 453

 

У Кременчуці амброзію можна знайти усюди, навіть у парках міста

Те що амброзії повно на майже усіх вулицях Кременчука, вже давно нікого не дивує, а багатьох обурює. За пустирі годі й говорити — там її справжні хащі. Втім, виявляється, що алергійна рослина досить добре почувається не тільки на вулицях віддалених мікрорайонів та околицях міста, а й у парках Кременчука.

І якщо бур’ян на вулицях міста ще хоч якось можна пояснити — територія Кременчука велика, комунальники не встигають з нею боротися, власники приватних осель, підприємств та установ своєчасно не знищують карантинну рослину на закріплених за ними територіях, то чому амброзія росте у парках, де є штат працівників на чолі з директором, кременчужани не розуміють.

І просять «Кременчуцький Телеграф» висвітлити цю проблему.

Ми вирішили зробити фотоетюди з амброзією у парках нашого міста. Почали з одного із найкращих місць культури та дозвілля Кременчука — парку Мира. Який парк стане наступним для нашого фотоальбому «Кременчуцькі етюди з амброзією» поки не вирішили - дослухаємося до пропозицій читачів нашого видання.

Отже, дивимося фотоетюди першого дня осені.

 

Як виявилося, парк Миру полюбляють не тільки дітлахи та їх батьки, а й амброзія.

 

Особливо багато амброзії на околицях парку — все так само як і в цілому у нашому місті. Тут вона навіть проламує асфальтове покриття доріжок. І за це її не наказують.

 

Амброзія непогано почувається й поблизу дитячого майданчику та атракціонів.

 

Музей військової техніки у парку Мира — одне з найулюбленіших місць амброзії.

 

А ще алергійна рослина обирає місця біля деяких лавочок — дихайте на повні груди.

 

Росте вона і навколо дитячого Автомістечка.

 

А от біля спиляних берізок у парку Мира амброзія не росте — мабуть, боїться, що і її в цьому місці теж знищать.

У кременчуцькому парку Миру продовжують вирубувати березовий гай — за останній рік спиляли половину дерев

Території вільні від амброзії у Кременчуці — це сквер імені Олега Бабаєва, площа перед міською радою та, мабуть, кілька центральних вулиць. Хоча, пропонуємо читачам пошукати її й там. За знайдений кущ амброзії біля міськвиконкому та його світлини обіцяємо приз. Очікуємо ваші фото з видами на амброзію та побажаннями до міської влади.

Більше світлин з видами амброзії з парку Мира можна подивитися у фотогалереї.

Нагадаємо, торік «Кременчуцький Телеграф» провів огляд парку Мира у Кременчуці.

ПО ТЕМІ:

У кременчуцькому Парку Миру з'явиться модульний туалет 

Знищення березового гаю у парку Миру продовжується

У Кременчуці облаштували новий вхід в парк Миру зі сторони Автокразівського бульвару

На будівництво пішохідної доріжки з бульвару Автокразівський до парку Миру в Кременчуці витратять 1,3 млн грн

За нескошену амброзію в Кременчуці склали близько 10 адмінпротоколів: на керуючі компанії також

1
Автор: Кременчуцький Телеграф
Теги: парк Мира амброзія алергія Кременчук фоторепортаж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх