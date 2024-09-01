Кременчуцькі фотоетюди з амброзією: локація перша — парк Миру

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 453

У Кременчуці амброзію можна знайти усюди, навіть у парках міста

Те що амброзії повно на майже усіх вулицях Кременчука, вже давно нікого не дивує, а багатьох обурює. За пустирі годі й говорити — там її справжні хащі. Втім, виявляється, що алергійна рослина досить добре почувається не тільки на вулицях віддалених мікрорайонів та околицях міста, а й у парках Кременчука.

І якщо бур’ян на вулицях міста ще хоч якось можна пояснити — територія Кременчука велика, комунальники не встигають з нею боротися, власники приватних осель, підприємств та установ своєчасно не знищують карантинну рослину на закріплених за ними територіях, то чому амброзія росте у парках, де є штат працівників на чолі з директором, кременчужани не розуміють.

І просять «Кременчуцький Телеграф» висвітлити цю проблему.

Ми вирішили зробити фотоетюди з амброзією у парках нашого міста. Почали з одного із найкращих місць культури та дозвілля Кременчука — парку Мира. Який парк стане наступним для нашого фотоальбому «Кременчуцькі етюди з амброзією» поки не вирішили - дослухаємося до пропозицій читачів нашого видання.

Отже, дивимося фотоетюди першого дня осені.

Як виявилося, парк Миру полюбляють не тільки дітлахи та їх батьки, а й амброзія.

Особливо багато амброзії на околицях парку — все так само як і в цілому у нашому місті. Тут вона навіть проламує асфальтове покриття доріжок. І за це її не наказують.

Амброзія непогано почувається й поблизу дитячого майданчику та атракціонів.

Музей військової техніки у парку Мира — одне з найулюбленіших місць амброзії.

А ще алергійна рослина обирає місця біля деяких лавочок — дихайте на повні груди.

Росте вона і навколо дитячого Автомістечка.

А от біля спиляних берізок у парку Мира амброзія не росте — мабуть, боїться, що і її в цьому місці теж знищать.

У кременчуцькому парку Миру продовжують вирубувати березовий гай — за останній рік спиляли половину дерев

Території вільні від амброзії у Кременчуці — це сквер імені Олега Бабаєва, площа перед міською радою та, мабуть, кілька центральних вулиць. Хоча, пропонуємо читачам пошукати її й там. За знайдений кущ амброзії біля міськвиконкому та його світлини обіцяємо приз. Очікуємо ваші фото з видами на амброзію та побажаннями до міської влади.

Більше світлин з видами амброзії з парку Мира можна подивитися у фотогалереї.

Нагадаємо, торік «Кременчуцький Телеграф» провів огляд парку Мира у Кременчуці.